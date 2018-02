Partijen opdrachtgever peilingen raadsverkiezingen

De VVD is de grootste partij in de tweede peiling voor de raadsverkiezingen in Den Haag, bleek woensdag. De partij zou op zeven zetels komen, één meer dan in de vorige peiling. D66 zou twee van zijn acht zetels verliezen.

De tweede peiling lijkt een correctie op te leveren voor de vertekende uitslag voor CU-SGP in de eerste peiling. De huidige eenmansfractie heeft nu in de peiling ook één zetel, tegen drie de vorige keer. Het CDA zou er één zetel bij krijgen, evenals Groep-De Mos. Deze rechtse lokale partij maakt met zes zetels ook kans de grootste partij te worden.

In de Rotterdamse peiling verliest Leefbaar/FvD minder dan in de eerste, eind januari. De partij, die nu dertien raadszetels heeft, zou er negen overhouden. Vorige maand waren dat er nog maar zeven. Die fictieve winst komt van VVD en PVV, die elk twee zetels zouden moeten inleveren. CU-SGP zou met één zetel gelijkblijven.

Gebeurt de peiling in Den Haag in opdracht van de gemeente, in Rotterdam en Utrecht zijn partijen de opdrachtgever. In januari schakelde GroenLinks in de maasstad Maurice de Hond in, deze maand deed Leefbaar dat. Opmerkelijk genoeg zou in de eerste peiling GroenLinks drie zetels winnen ten opzichte van nu en herstelt opdrachtgever Leefbaar zich in de laatste peiling.

Volgens onderzoeker politieke communicatie Chris Aalberts van de Erasmus Universiteit moet er kritisch naar de peilingen worden gekeken. „Veel nieuwsorganisaties nemen tegenwoordig de berichtgeving over peilingen klakkeloos over. Het gaat er dus ook vooral om wie het begeleidend persbericht heeft geschreven. Is dat Maurice de Hond of is dat GroenLinks?” zei hij woensdag tegen Radio Rijnmond.