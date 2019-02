Partijen moeten kandidatenlijst inleveren

Komende week is belangrijk voor partijen die willen meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart. Maandag moeten de partijen hun kandidatenlijst inleveren bij het centraal stembureau in hun kieskring. Dat centraal stembureau onderzoekt dinsdag de kandidatenlijsten en woensdag publiceert de Kiesraad een lijst met alle partijen die deel willen nemen aan die verkiezingen én de waterschapsverkiezingen, die tegelijkertijd worden gehouden.

Het is dan overigens nog niet helemaal zeker dat elke partij of elke kandidaat die mee wil doen, dat ook echt mag: op vrijdagmiddag beslissen de centraal stembureaus in een openbare zitting welke kandidatenlijsten geldig zijn en wordt bekend welke partijen meedoen aan de verkiezingen. De Kiesraad zegt dat belanghebbenden (en kiezers) daarna overigens nog vier dagen hebben om tegen de beslissing van het centraal stembureau in beroep te gaan.

Maandag is ook in Caribisch Nederland de dag van kandidaatstelling voor de eilandsraadsverkiezingen en de kiescolleges. De bijzondere gemeenten van Nederland, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, stemden traditiegetrouw al voor de eilandsraden, vergelijkbaar met gemeenteraden, maar een ‘nieuw’ fenomeen op de eilanden is het kiescollege. Deze kiescolleges zijn opgericht om de Nederlanders in Caribisch Nederland, die niet kunnen meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen, toch invloed te geven op de Eerste Kamer.

De leden van Provinciale Staten worden eenmaal in de vier jaar gekozen. Een bijzondere bevoegdheid van de Provinciale Staten is het kiezen - samen met de kiescolleges in Bonaire, Sint Eustatius en Saba dus - van de leden van de Eerste Kamer. Dit gebeurt binnen drie maanden na de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de kiescolleges.