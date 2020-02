Partijen: kabinet moet bedrijfsleven duidelijkheid geven over 5G

Het kabinet moet duidelijkheid geven aan bedrijven over welke onderdelen van het 5G-netwerk voor welke partijen beschikbaar worden. Dat vinden D66 en GroenLinks.

Dit jaar wil het kabinet de frequentie voor het 5G-netwerk veilen. Het supersnelle netwerk is gewild bij telecombedrijven, maar de politiek maakt zich grote zorgen om mogelijke consequenties voor de veiligheid.

Eerder liet het kabinet weten dat ‘kritieke onderdelen’ van het netwerk niet worden opengesteld aan bedrijven die niet aan bepaalde criteria voldoen. Maar het kabinet moet duidelijk maken wat die kritieke onderdelen zijn en om welke bedrijven het gaat, aldus de partijen. Het kabinet zegt dat het niet wil dat een product of dienst komt van een bedrijf „uit een land met wetgeving die commerciële of particuliere partijen verplicht samen te werken met de overheid van dat land”, in het bijzonder de inlichtingendiensten. Ook staatsbedrijven worden geweerd.

Volgens experts slaan de voorwaarden specifiek op het Chinese bedrijf Huawei, waarover al langer zorgen leven. Partijen vrezen dat Huawei gegevens zou doorspelen aan de Chinese staat.

Uit een brief van KPN aan Kamerleden, waarover BNR bericht, blijkt dat die partij ook duidelijkheid eist. Het kabinet moet met naam en toenaam zeggen welke bedrijven worden geweerd, aldus KPN. „In mededelingen aan de Kamer wordt dit als vertrouwelijk gekwalificeerd. Deze manier van communiceren leidt telkenmale tot speculatie in media, in de politiek, maar ook bij investeerders,” schrijft het telecombedrijf. KPN wil niet reageren.

Huawei heeft donderdag ook van zich laten horen. „Wij willen benadrukken dat de vele verdenkingen aan het adres van Huawei op het gebied van spionage nooit concreet gemaakt zijn. Er is nooit enig bewijs gevonden voor deze beschuldigingen”, schrijft het Chinese bedrijf in een brief aan de Tweede Kamer. Bovendien vallen de banden met China volgens Huawei wel mee. De Chinese staat bezit geen enkel aandeel in het bedrijf. „Huawei produceert en ontwikkelt haar apparaten overal ter wereld en haalt de benodigde onderdelen uit een groot aantal landen”, net zoals bedrijven als Nokia, Ericsson en Apple in China werken.