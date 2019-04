Partijen in coalitie Zeeland regeren door

De huidige coalitie van provincie Zeeland met CDA, SGP, VVD en PvdA blijft intact. Mogelijk sluit nog wel een andere partij aan.

Dat meldt de PZC woensdag. Dat zou betekenen dat Jo-Annes de Bat (CDA), Harry van der Maas (SGP), Dick van der Velde (VVD) en Anita Pijpelink (PvdA) vrijwel zeker gedeputeerde zullen worden.

Informateur René Verhulst presenteert vrijdag vier scenario’s voor een mogelijk nieuw provinciebestuur. In geen van die opties ontbreekt een van de zittende coalitiepartijen. Verhulst, oud-burgemeester van Goes en nu burgemeester van Ede, gaf afgelopen zaterdag al zijn voorkeursscenario vrij. Hij stelde voor de huidige coalitie uit te breiden met Forum voor Democratie (FVD). Deze partij behaalde bij de Provinciale Verkiezingen van half maart vanuit het niets vijf zetels. Lijsttrekker Fred Walravens zou in dat scenario aanschuiven als vijfde gedeputeerde.

De huidige coalitie kan ook zonder andere partij doorgaan. CDA, SGP, VVD en PvdA hebben een meerderheid van één zetel in de Staten. In dat geval kan er een gedeputeerde bijkomen. Partijen houden er rekening mee dat het CDA, met zeven zetels veruit de grootste van de vier, in dat geval een extra collegezetel opeist.

Verhulst noemt verder nog twee scenario’s voor een brede coalitie. Als de huidige vier coalitiepartijen niet met FVD in zee gaan, kan de huidige coalitie worden versterkt met een gedeputeerde van een kleine partij. De ChristenUnie en GroenLinks (beiden twee zetels in de Staten) maken de meeste kans. De SGP heeft een duidelijke voorkeur voor de CU, de PvdA ziet meer in GroenLinks.

In het laatste scenario komen er vijf gedeputeerden, maar dan met meer dan vijf partijen. CU en GroenLinks schuiven dan samen aan, eventueel nog met D66. De twee of drie partijen dragen in dat geval gezamenlijk een gedeputeerde aan.

De betrokken fracties hebben deze week over de scenario’s vergaderd. Waarschijnlijk zal CDA’er De Bat volgende week als formateur met het advies van Verhulst aan de slag gaan.