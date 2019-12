Partijen cocaïne onderschept in Rotterdamse haven

De douane heeft in korte tijd 1457 kilo cocaïne onderschept in de Rotterdamse haven. Op 12 december werd 450 kilo aangetroffen in een container geladen met een poeder voor de betonindustrie, dezelfde dag vond de opsporingsdienst 500 kilo cocaïne in een container met vaten vruchtenpulp. Criminelen hadden de verdovende middelen ingevroren in het vruchtenconcentraat.

Een dag later werden in een container met magnesium zeventien grote sporttassen aangetroffen met daarin 496 kilo cocaïne. Afgelopen maandag vond de douane 11 kilo in het motorcompartiment van een koelcontainer beladen met watermeloenen.

Alle containers waren afkomstig uit Brazilië. De verdovende middelen zijn inmiddels vernietigd.