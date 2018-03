Partij van wethouder Palmen weer grootste

De partij van de omstreden wethouder Jo Palmen is veruit de grootste partij van Brunssum gebleven. Dat blijkt uit de voorlopige uitslagen van de gemeente.

Burger Belangen Brunssum Lijst Palmen kreeg er een zetel bij en steeg van vier naar vijf zetels. Tweede werd Progressief Akkoord (PAK) met vier zetels. Ook deze partij won een zetel. De opkomst was 53,8 procent.

Vlak nadat hij in oktober vorig jaar tot wethouder was benoemd, verscheen een voor hem ongunstig integriteitsrapport. Palmen weigerde af te treden, gesteund door een meerderheid in de raad. Burgemeester Luc Winants stapte op omdat hij naar eigen zeggen niet langer kon instaan voor de integriteit van het bestuur. Inmiddels is Gerd Leers waarnemend burgemeester.

Palmen was verrast door de uitslag. „De kiezer heeft bepaald. We gaan nu met iedereen praten om een nieuwe coalitie te vormen”, zei hij tegen 1Limburg. Of hij weer wethouder wil worden, wilde hij nog niet zeggen.