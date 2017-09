Partij Eman wint opnieuw verkiezingen Aruba

Op Aruba heeft de partij AVP van minister-president Mike Eman voor de derde achtereenvolgende keer de parlementsverkiezingen gewonnen. De partij MEP is, net als in 2009 en 2013, tweede geworden.

Maar na acht jaar een meerderheid in het parlement te hebben gehad, zal de AVP nu op zoek moeten naar een coalitiepartner. De partij lijkt vier zetels te verliezen in het parlament en houdt negen zetels over, evenveel als de MEP die twee zetels heeft gewonnen.

De partij POR krijgt twee en RED één zetel van de in totaal 21 zetels.