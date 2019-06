De douane heeft in de haven van Rotterdam een partij cocaïne van 720 kilo gevonden die verstopt zat in een container met bananen. Dat gebeurde al op 6 juni maar is nu bekendgemaakt.

De koelcontainer was afkomstig uit Ecuador en was twee dagen eerder binnengekomen met een zeeschip. De bananen waren bestemd voor een fruitbedrijf in Rotterdam dat niets met de smokkel te maken lijkt te hebben, aldus justitie.