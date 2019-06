Parool begint Engelstalige sectie op de site

Het Parool komt met een Engelstalige sectie op de website. Nieuwsberichten, tips voor Amsterdamse hotspots en achtergrondartikelen zijn daar vanaf nu in het Engels te lezen, meldt de krant.

"Als krant gaan we mee met de tijd en de ontwikkelingen die de stad doormaakt. We zien een behoefte van niet-Nederlands sprekende mensen die in Amsterdam werken, wonen en studeren om ook op de hoogte te blijven van wat er gebeurt in de stad en daarbuiten. Het Parool is een krant voor alle Amsterdammers, en daar hoort Engelse berichtgeving bij", aldus hoofdredacteur Ronald Ockhuysen.

Het Parool is niet de eerste krant met een Engelstalig onderdeel. Het Financieele Dagblad begon halverwege de jaren 80 de Engelstalige rubriek In Brief in de papieren krant - websites waren er toen nog niet.