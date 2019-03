Parlement viert eeuw kiesrecht met open dag

Met een open dag viert het parlement zaterdag de invoering van het algemeen kiesrecht. Honderd jaar geleden kregen vrouwen in Nederland het recht om hun stem uit te brengen bij verkiezingen. Ter ere daarvan zijn Eerste Kamer, Tweede Kamer en Ridderzaal onder begeleiding van een gids te bezoeken. Niet alleen medewerkers, maar ook Kamerleden loodsen de bezoekers door de zalen en historische ruimtes.

Kinderen kunnen meedoen aan een speciale speurtocht en 150 bezoekers die zich hebben opgegeven gaan in de Tweede Kamer in debat over de toekomst van het kiesrecht. In de Oude Zaal van de Tweede Kamer is een tentoonstelling van documenten die van belang waren rond de invoering van het algemeen kiesrecht.

Zo heeft het Nationaal Archief voor de gelegenheid de originele stukken van de wet-Marchant, die het algemeen kiesrecht regelde, beschikbaar gesteld. De Tweede Kamer nam deze initiatiefwet van de vrijzinnige liberaal Henri Marchant op 9 mei 1919 aan. Op 10 juli ging ook de Eerste Kamer akkoord. Daarmee was het vrouwenkiesrecht een feit. Verzet kwam uit christelijke hoek, maar de tegenstanders in het parlement waren uiteindelijk zwaar in de minderheid.