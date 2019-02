Parlement Curaçao boos op minister Blok

Het parlement van Curaçao is ontstemd over de aankondiging van minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok dat het eiland een knooppunt wordt voor humanitaire hulp aan Venezuela. De parlementariërs vinden dat Blok de regering van Curaçao hiermee in een lastig parket heeft gebracht en „voor zijn karretje heeft gespannen”. Ze gaan hun beklag daarover doen bij premier Mark Rutte.

In een woensdag aangenomen motie keurt het parlement van het Caribische eiland de handelwijze van Blok af. Het parlement vindt dat de minister de Curaçaose premier Eugene Rhuggenaath heeft gepasseerd door het plan voor de ‘humanitaire hub’ zelf naar buiten te brengen, voordat Rhuggenaath zijn plan goed kon uitleggen aan de bevolking.

Op Curaçao is onrust ontstaan over het plan om noodhulp via het eiland naar Venezuela te sturen, dat enkele tientallen kilometers verderop ligt. Nederland, de Verenigde Staten en de Venezolaanse oppositie hopen op medewerking van Curaçao.

Tegenstanders vrezen ruzie met het buurland, waar Curaçao veel handel mee drijft. Dinsdag werd duidelijk dat Venezuela de zeegrens met Curaçao, Aruba en Bonaire heeft gesloten, overigens zonder officiële aankondiging of opgave van redenen.

Zowel voor- als tegenstanders van noodhulp hebben afgelopen week gedemonstreerd. Premier Rhuggenaath hoopt conflicten te vermijden. Hij stelt dat Curaçao zelf bepaalt hoe en wanneer hulpgoederen worden vervoerd. Verder benadrukt Rhuggenaath dat wat hem betreft alleen hulp wordt verstuurd als die voor alle partijen in Venezuela welkom is.

Venezuela verkeert in een diepe economische en politieke crisis. President Nicolás Maduro ontkent dat ook sprake is van een humanitaire crisis. Hij wil geen voedsel en medicijnen accepteren van westerse landen, die hij wantrouwt. Zowel Nederland als de Verenigde Staten hebben oppositieleider Juan Guaidó erkend als regeringsleider.