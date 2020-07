Parlement Aruba neemt motie aan tegen ‘Nederlandse overname’

Het parlement van Aruba heeft donderdag unaniem een motie aangenomen waarin het bij de eigen regering er op aandringt om verschillende onderdelen af te wijzen van de voorwaarden die Nederland stelt voor een nieuwe coronalening. Met die lening helpt Nederland Curaçao, Aruba en Sint Maarten de financiële gevolgen van de Covid-19 pandemie op te vangen. Volgens het Arubaanse parlement wil Nederland door middel van de voorwaarden die het daaraan verbindt ‘de autonomie van Aruba overnemen’.

In de motie zegt het parlement dat de Arubaanse regering een tegenvoorstel moet indienen en de dialoog met Nederland moet voortzetten over het verkrijgen van een lening zonder voorwaarden of ‘voorwaarden die niet in strijd zijn met lokale en internationale wetten en geen negatieve sociaal-economische impact zullen hebben op de bevolking van Aruba.’ Het parlement is vooral boos over het financiële toezicht dat Nederland wil ‘opdringen’ en het voornemen om bevoegdheden op het gebied van volksgezondheid, economie, justitie, financiën en onderwijs in Nederlandse handen te geven.

Nederland maakte maandag 6 juni de voorwaarden bekend aan de regeringen van Curaçao , Aruba en Sint Maarten voor een nieuwe corona lening voor de verschillende landen. De regeringen van alle drie de landen hebben daar in harde bewoordingen afwijzend op gereageerd. Vrijdag 10 juli vergaderen de minister-presidenten van de landen in Den Haag tijdens de zogenaamde Rijksministerraad hierover met het Nederlandse kabinet.

Ook het parlement van Curaçao vergaderde donderdag over de voorwaarden. Daar was minder sprake van een eenheid. Waar veel parlementariërs de handelswijze van Nederland veroordeelden, stelde parlementariër Amparo dos Santos van de oppositiepartij Kòrsou di Nos Tur dat Nederland gelijk heeft. „Stuur geen geld aan deze regering. Het verdwijnt allemaal in de verkeerde zakken en komt niet bij de bevolking terecht.”