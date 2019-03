Parkstadbende voor de rechter

De rechtbank in Maastricht is dinsdag begonnen aan de vijf dagen durende strafzaak tegen veertien verdachten van de zogenoemde Parkstadbende. Alle verdachten komen uit Brunssum of omgeving. Zij worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie en zouden zich van 2015 tot 2017 in wisselende samenstelling hebben schuldig gemaakt aan onder meer woninginbraken, auto- en motordiefstallen, wapenbezit, overvallen, witwassen en heling.

De bende telt in totaal zo’n 75 meest jeugdige leden. Tijdens een persconferentie twee jaar geleden werd de bende afgeschilderd als van een maffia-achtige hiërarchische structuur. Voor de rechtbank stond dinsdag de top van de bende terecht: vader Pascal M. (45) en zoon Romano M. (22), en hun respectievelijke partners Elisabeth C. (44) en Naomi van E. (25). Zij beriepen zich dinsdag op hun zwijgrecht. Een groot deel van de bende bestond uit scholieren die hand- en spandiensten verleenden en daarmee een grijpstuiver verdienden.