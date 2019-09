Parkiet op water en brood in cel Utrecht

Een parkiet is door de politie in een cel op water en brood gezet. Samen met zijn eigenaar kwam de parkiet vast te zitten in een cel vanwege winkeldiefstal.

De verdachte had zijn vogel meegenomen en die zat op zijn schouder toen hij werd aangehouden door de politie. Er was geen vogelkooi waar de vogel in kon, dus daarom werd hij in een cel gezet. Daar kreeg de vogel een witte boterham en wat water.