Parkeren centrum Amsterdam fors duurder

Het was al aangekondigd in het college-akkoord, maar nu gaat het er echt van komen. Parkeren op straat in het centrum van Amsterdam wordt vanaf april volgend jaar fors duurder: 7,50 euro per uur. Nu is dat nog 5 euro. Dat heeft de gemeente bekendgemaakt. Het is voor het eerst sinds 2009 dat de parkeertarieven omhoog gaan.

In de schil rond de binnenstad gaat een uur parkeren 6 euro kosten. Dat gebeurt om een zogenaamd waterbedeffect te voorkomen: dat mensen die parkeren in het centrum te duur vinden hun auto een paar straten verderop stallen waar de tarieven veel lager zouden zijn.

„Dit zijn flinke tariefverhogingen en daar zal niet iedereen blij mee zijn. Maar het is noodzakelijk om de stad leefbaar en bereikbaar te houden en om te zorgen voor meer ruimte voor fietsers, voetgangers en groen. De extra parkeergelden gebruiken we om te investeren in mobiliteit en om de kwaliteit van de infrastructuur en de openbare ruimte in de stad te verbeteren”, aldus verkeerswethouder Sharon Dijksma.

Om mensen te bewegen hun auto te laten staan, wordt de komende jaren 400 miljoen euro gestoken in nieuwe trams, metro’s, bussen zonder schadelijke uitstoot en betere infrastructuur voor het openbaar vervoer. De gemeente signaleert dat de P+R-terreinen aan de randen van de stad steeds beter worden gebruikt. Mensen kunnen daar goedkoop parkeren, soms al voor 1 euro voor een hele dag, mits ze de stad ingaan met het ov.

Volgend jaar volgen nog meer plannen om de stad autoluw te maken.