Parkeren bij ziekenhuizen flinke kostenpost

Patiënten en familieleden moeten bij ziekenhuizen flink betalen voor parkeren. Gemiddeld kost één dag parkeren 8,93 euro, meldt het AD na eigen onderzoek. Bij het OLVG in Amsterdam-Oost moet voor een dag parkeren 48 euro worden betaald.

Patiënten die een volle dag in het ziekenhuis verblijven, zijn qua parkeerkosten het slechtst af in de hoofdstad. Het OLVG in Amsterdam-Oost spant de kroon, gevolgd door het OLVG-West en VUmc met 30 euro. In het Erasmus MC in Rotterdam moet 25 euro worden betaald.

Bij 93 ziekenhuislocaties en 9 poliklinieken in het land moeten bezoekers betalen voor het stallen van hun auto. In Nederland kan op slechts 17 ziekenhuislocaties gratis worden geparkeerd.

„Het is een taai probleem. De burger is de dupe in een situatie waarin de zorgkosten zich toch al opstapelen”, zegt Manon Vanderkaa van seniorenorganisatie KBO-PCOB in de krant.