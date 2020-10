Parken in en bij Leiden afgesloten om mogelijke 3-oktoberfeesten

Twee parken in Leiden en het nabijgelegen Warmond zijn vrijdag en zaterdag gedurende de avond en nacht afgesloten. De politie heeft aanwijzingen gekregen dat grote groepen personen daar mogelijk illegale 3 oktoberfeesten willen houden, meldt de Veiligheidsregio Hollands Midden. Het gaat om park De Bult in Leiden en De Strengen in Warmond.

De veiligheidsregio laat weten dat het op basis van informatie van de politie aannemelijk is dat vrijdagavond en -nacht grote groepen personen zich in de parken gaan verzamelen om daar te feesten en dat het daardoor aannemelijk is dat de anderhalve meter afstand niet in acht zal worden genomen of kan worden genomen.

De parken zijn met onder meer met afzetlinten en afgezet. Ook staan er borden met de tekst ‘Toegang verboden. Tijdelijk afgesloten in verband met COVID-19 op grond van de noodverordening’.

Normaal wordt het Leidens Ontzet, het feest op 3 oktober waarmee wordt gevierd dat Leiden in 1574 is bevrijd van de Spanjaarden, groots gevierd. Dit jaar moet dat coronaproof. Dat betekent dat er geen grote kermis is en geen traditionele hutspot en haring wordt uitgedeeld. Alle evenementen zijn zonder publiek en kunnen digitaal worden gevolgd..