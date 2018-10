Parkeerwacht ‘leent’ huis in Friesland

Een 32-jarige parkeerbeheerder bij Schiphol is maandag samen met zijn Filipijnse vriendin (30) aangehouden in het Friese Gorredijk. Ze gebruikten zonder toestemming het huis van mensen die op vakantie waren en hun auto bij hem hadden achtergelaten. Een buurman zag volgens Omroep Fryslân licht branden in de woning. Hij belde de eigenaren, maar zij wisten van niets. Ze hadden bij een ”valet parking”-service hun autosleutel met huissleutel achtergelaten.

Mogelijk heeft de man ook van andere woningen gebruikgemaakt tijdens de vakantie van de eigenaren.