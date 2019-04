Parkeerproblemen dreigen voor Voorlinden

Een groot deel van de parkeerplaats van museum Voorlinden in Wassenaar moet weg. Het is in strijd met het bestemmingsplan want het terrein is voor natuur bedoeld, zo bevestigt de gemeente Wassenaar een bericht van de NRC. De gemeente heeft het drukbezochte museum een brief gestuurd, dat het over maximaal drie weken afgelopen moet zijn met het parkeren op het bedoelde stuk. Anders volgt er een dwangsom van 20.000 euro.

Over drie maanden moet vervolgens het asfalt weg zijn, anders is er weer sprake van een dwangsom, dan van 75.000 euro. Het museum voor moderne en hedendaagse kunst is een initiatief van verzamelaar en zakenman Joop van Caldenborgh en werd in 2016 geopend.