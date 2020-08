Parkeerplaatsen langs de kust grotendeels vol

Parkeerplaatsen langs de Noordzeekust zijn donderdag grotendeels volgestroomd. Veel gemeenten, waaronder Hoek van Holland, Kijkduin, Bloemendaal, Haarlem en Noordwijk, waarschuwen strandgangers dat ze alleen nog op de fiets of te voet een strand kunnen bereiken. Ook op stations en in treinen is het erg druk, zegt Bloemendaal. „Afstand houden is lastig”, twittert de gemeente.

Katwijk roept strandgangers op om donderdag niet meer naar de Zuid-Hollandse gemeente te komen. „Het wordt te druk”, aldus de gemeente op Twitter. De veiligheidsregio Kennemerland adviseert automobilisten die de komende dagen naar de kust willen rijden om te zorgen voor voldoende water aan boord. „Er is veel stagnatie op toegangswegen richting strand.”

De toegangsweg naar de Rosandepolder, een strand langs de Rijn bij Oosterbeek, is donderdag ook afgesloten wegens te grote drukte. Verkeersregelaars wijzen fietsers waar ze hun rijwiel mogen parkeren. Verkeerd geparkeerde fietsen worden verwijderd. Bij twee zwemplassen op de Veluwe was donderdagmorgen al het maximumaantal bezoekers bereikt. Zowel recreatiegebied Zeumeren bij Voorthuizen als de Zandenplas bij Nunspeet is gesloten, meldt beheerder Leisurelands. Zwemgebied De Zwarte Dennen bij Staphorst is niet meer per auto bereikbaar. De gemeente stelt voor de komende warme dagen een parkeerverbod in op de toegangswegen naar het gebied.

De boulevards in Vlissingen gaan vanaf vrijdag ’s middags en ’s avonds weer op slot voor gemotoriseerd verkeer, inclusief scooters en brommers, aldus de veiligheidsregio Zeeland. Vlissingen verwacht veel toeristen op de boulevards. Voetgangers en fietsers kunnen onvoldoende afstand van elkaar houden als er ook gemotoriseerd verkeer over de kustwegen mag rijden.

De gemeente Helmond heeft donderdagmiddag de toegangswegen naar recreatiegebied Berkendonk bij de Brabantse stad afgesloten. Het wordt te druk, laat de gemeente via Twitter weten. De gemeente roept mensen op om niet meer naar het gebied te gaan. De Berkendonk is populair bij zonnebaders, zwemmers, surfers en zeilers uit de regio.