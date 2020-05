Parkeerplaatsen Hoek van Holland weer afgesloten vanwege drukte

De parkeerplaatsen bij het strand van Hoek van Holland zijn zondag afgesloten. De gemeente Rotterdam meldt dat het mooie weer daar weer zorgt voor grote drukte op het strand. Als het nodig is zal de gemeente ook de toegangswegen naar het strand afsluiten. „Blijf vooral thuis en maak een korte wandeling in je eigen buurt”, luidt de oproep van de gemeente.

De gemeente waarschuwde even voor 13.00 uur ook: „Als ook de drukte bij de landtong Rozenburg en de Maasvlakte te groot wordt, worden ook daar de parkeerplaatsen en toegangswegen afgesloten.”

In de Hoofdstraat van Noordwijk is bezoekers even na 16.30 uur gevraagd weg te gaan. De politie twittert dat het „wel erg druk” werd in de Hoofdstraat. „Daarom besloten om met behulp van megafoon mensen te verzoeken de drukte te verlaten. #anderhalvemeter#houdafstand#corona#neemuwverantwoordelijkheid”.