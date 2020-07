Parkeerplaats Aalsmeerbaan weer inzetbaar voor vliegverkeer

De Aalsmeerbaan van Schiphol is weer inzetbaar als start- en landingsbaan voor vliegverkeer. De baan werd als gevolg van de coronamaatregelen sinds 28 maart gebruikt als parkeerplaats voor vliegtuigen.

In principe wordt het vliegverkeer op Schiphol afgehandeld op de Polderbaan en Kaagbaan. De andere banen - de Zwanenburgbaan, Buitenveldertbaan en vanaf maandag dus ook de Aalsmeerbaan weer - worden vooral gebruikt als een extra start- of landingsbaan nodig is of als de wind- en weeromstandigheden daarom vragen.

Op de Aalsmeerbaan hebben ongeveer 25 toestellen gestaan. Om beschadiging van de baan te beperken kwamen er rijplaten te liggen. Schiphol hief geen parkeergelden.