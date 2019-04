„Parkeerkosten ziekenhuizen moeten omlaag”

De parkeertarieven bij ziekenhuizen zijn veel te hoog. Dat stelt de seniorenorganisatie KBO-PCOB, die maandag een petitie begint om de tarieven te verlagen. Deze petitie wordt volgende maand aangeboden aan de Tweede Kamer.

Volgens de organisatie gebruiken ziekenhuizen parkeerders steeds vaker als melkkoe. Parkeertarieven bij ziekenhuizen kunnen volgens de organisatie oplopen tot wel 4,00 euro per uur of 36 euro voor een dagkaart. KBO-PCOB krijgt meldingen van leden die over een langere periode vaak in het ziekenhuis komen en hierdoor soms honderden euro’s kwijt zijn.

De petitie staat open voor alle Nederlanders die vinden dat de parkeerkosten bij het ziekenhuis moeten worden beteugeld. De petitie ‘Maak parkeren voor ziekenhuisbezoek weer betaalbaar’ is te bereiken via www.kbo-pcob.nl/parkeerkosten.

KBO-PCOB is met een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland.