Parkeergarage Eindhoven Airport stort in

Een parkeergarage die in aanbouw is op Eindhoven Airport is zaterdag aan het begin van de avond deels ingestort. Omdat er geen bouwvakkers of andere mensen binnen waren, raakte niemand gewond. Eerder op de dag was nog gewerkt in het pand, maar iedereen was vertrokken.

Als gevolg van de instorting viel op de luchthaven de stroom uit. Uitgaande vluchten vertrokken daardoor volgens een woordvoerder met vertraging. Inkomende vluchten ondervonden weinig last.

Aanvankelijk hadden ook de vertrekbalies en het bagagebandsysteem last van het uitvallen van de elektriciteit, maar daar is weer stroom. „Inmiddels is het vliegverkeer en het passagiersproces weer op gang en het vliegveld normaal bereikbaar.”

De parkeergarage zou in juli opengaan. Over de oorzaak van de instorting en over de schade is nog niks bekend. De ravage is groot. Onduidelijk is nog wie het onderzoek naar de oorzaak gaat leiden. Bouwbedrijf BAM is verantwoordelijk voor het project, de marechaussee gaat over de veiligheid in het gebied.

Het pand, dat eigendom wordt van de luchthaven, moest de oude parkeerplaats voor de terminal vervangen. Op de tweede, derde en vierde verdieping zou plek komen voor achthonderd auto’s. Ook zou er horeca en een kiss-and-ridezone komen.