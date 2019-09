Parkeergarage Eindhoven Airport 1 oktober open

De nieuwe parkeergarage op Eindhoven Airport gaat op 1 oktober open. Het parkeergebouw vervangt de parkeergarage die eind mei 2017 deels instortte. Het nieuwe gebouw, dat P1 gaat heten, krijgt 780 parkeerplaatsen.

Op 27 mei 2017 stortte een deel van de vloer van de oude parkeergarage in. Dat leidde tot onderzoeken bij veel gebouwen met dezelfde vloer of structuur. Meerdere schoolgebouwen bleven langere tijd gesloten totdat duidelijk was dat er geen instortingsgevaar was.

Het gebouw past volgens Eindhoven Airport in de toekomstplannen. „De transitie wordt gemaakt van kwantiteit naar kwaliteit. Het investeren in kwaliteit op diverse gebieden is daarbij het centrale uitgangspunt.”