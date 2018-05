Een parkeergarage in het centrum van Den Haag staat blank. In de garage onder de Kalvermarkt is een waterleiding van het sprinklersysteem gesprongen. De brandweer is met meerdere wagens ter plaatse en heeft grote pompen neergezet om het water weer weg te krijgen.

„Er staat een laag van zo’n tien centimeter water in de garage”, aldus een woordvoerder van de brandweer.