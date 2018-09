Parkeergarage Almere direct dicht om scheuren

De Metropolegarage in Almere is per direct gesloten omdat er scheuren zijn ontdekt in de pilaren. Dat meldt de gemeente Almere.

Volgens de gemeente lijkt het te gaan om verse scheuren in de garage met ruim 400 plaatsen in Almere-Stad. Uit inspectie van een bouwkundig constructeur bleek dat op meerdere verdiepingen scheuren zijn. De oorzaak is onbekend.

Auto-eigenaren die hun voertuig in de parkeergarage hebben gezet, mogen deze maandag niet meer ophalen. De gemeente kan nog niet zeggen wanneer dit wel kan. Dinsdag wordt begonnen met het plaatsen van stutten.