Parkeerbuffers Rotterdamse haven wegens brexit

In het Rotterdamse havengebied zijn voorzorgsmaatregelen getroffen om de gevolgen van een harde brexit zo veel mogelijk te verzachten. Op vijf locaties zijn tijdelijke bufferparkeerplaatsen ingericht voor vrachtwagens, indien de douanepapieren nog niet in orde zijn als het Verenigd Koninkrijk (VK) zonder een brexitdeal uit de Europese Unie stapt. Daar is ruimte voor circa zevenhonderd vrachtwagencombinaties.

Die parkeerbuffers moeten een eventuele chaos op de 29e maart en later voorkomen. Ze liggen in de nabijheid van de ferryterminals en zijn opgezet door het Havenbedrijf, de gemeenten Rotterdam en Vlaardingen en Rijkswaterstaat.

Doel van de maatregel is oponthoud door toedoen van extra douaneformaliteiten bij de veerdiensten tot een minimum te beperken „en een zo soepel mogelijke goederendoorvoer van en naar het VK te waarborgen”, aldus de betrokken instanties. Rijkswaterstaat heeft verkeerscirculatieplannen gemaakt om een goede doorstroming te garanderen.

Een harde brexit vereist aanvullende douaneformaliteiten. Verdere zijn paspoortcontroles en ladinginspecties door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit noodzakelijk, die op de terminals langere verwerkingstijd vragen.

Van de 54 miljoen ton aan goederen die jaarlijks tussen het VK en Nederland worden verhandeld, loopt circa 40 miljoen ton via de Rotterdamse haven.