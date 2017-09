Park Hoge Veluwe krijgt nieuw centrum

Het Nationale Park De Hoge Veluwe investeert de komende jaren in een nieuw centrumgebied.

Directie en bestuur zijn niet meer gelukkig met het bestaande ‘hart’ van De Hoge Veluwe, zo blijkt uit een nieuwe brochure op de site van het park. „De ‘stedelijke’ uitstraling van het Marchantplein past niet in het landschap. Het bezoekerscentrum is te klein. Restaurant De Koperen Kop is gedateerd, te klein, technisch afgeschreven, niet duurzaam en niet energievriendelijk.”

De eerste stap van de vernieuwing is de bouw van ”het Landhuis”. In dit duurzame gebouw komen een nieuw informatiecentrum voor bezoekers, educatieve ruimtes voor onder andere schoolklassen, een parkrestaurant en een parkwinkel. Doordat bezoekerscentrum en parkwinkel verhuizen, ontstaat in het ondergrondse museum Museonder ruimte voor uitbreiding en vernieuwing van de expositie over de natuur en de bodem van De Hoge Veluwe en de invloed van de mens op het landschap.

De vormgeving van het Marchantplein wordt aangepast. „De klinkers, de enorme fietsenstalling en de parkeerplaats die het zicht op de natuur belemmeren, contrasteren sterk met de omgeving van bos, heide en stuifzand. Parkeerplaats en fietsenstalling verdwijnen uit het zicht, het ‘stadse’ plein wordt omgevormd tot een toegankelijke ‘open plek in het bos’.”

Het Nationale Park De Hoge Veluwe beheert het grootste aaneengesloten natuurgebied in particulier bezit in Nederland, 5400 hectare groot. Samen met het Kröller-Müller Museum trekt het jaarlijks tussen de 500.000 en 600.000 bezoekers.