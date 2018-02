Parijs museum eert Kees van Dongen

Het Musée de Montmartre in Parijs wijdt vanaf vrijdag een tentoonstelling aan het werk van de Nederlandse schilder Kees van Dongen (1877-1968): ‘Van Dongen et le Bateau-Lavoir’.

De titel slaat op het ateliergebouw Bateau-Lavoir aan Place Emile Goudeau, niet ver van het huidige Musée de Montmartre. Kees van Dongen werkte van 1905 tot 1907 op deze bijzondere locatie. Pablo Picasso maakte er in 1907 zijn fameuze Les Demoiselles d’Avignon, maar ook andere legendes kwamen er over de vloer, zoals schilder Henri Matisse, schrijver Guillaume Apollinaire en dichter/schilder Max Jacob.

Volgens de organisatoren van de chronologisch opgezette tentoonstelling, met meer dan zestig werken, is te zien hoezeer Van Dongens verblijf in het ateliergebouw bepalend is geweest voor zijn loopbaan.

Het Musée de Montmartre ontwikkelde de expositie samen met het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis. ‘Van Dongen et le Bateau-Lavoir’ duurt tot 26 augustus en heeft plaats in het kader van het Frans-Nederlandse evenement ‘Oh! Pays-Bas’.