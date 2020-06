In Didam (Gelderland) is dinsdagavond een paraglider overleden na een crash, meldt de politie. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk.

Getuigen belden direct 112 toen zij de paraglider naar beneden zagen storten. De plek van het ongeval, langs de Avesaetweg, is afgeschermd. Over de identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt.