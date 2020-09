Parachutisten botsen boven Texel

Twee parachutisten zijn maandag boven Texel met elkaar in botsing gekomen. De twee mannen zijn „een stuk uit de lucht gevallen”, zei een politiewoordvoerder. Ze raakten gewond en zijn met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich precies in de lucht heeft afgespeeld en op welke hoogte de botsing gebeurde, is niet bekend.

De politie trof de parachutisten aan in het gras op het landingsveld van het paracentrum in De Cocksdorp waar onder meer medewerkers van het paracentrum eerste hulp verleenden.