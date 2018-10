Een parachutist in bij het vliegveld Teuge in Gelderland hard op de grond terecht gekomen, nadat hij in de lucht een hartstilstand had gekregen. Hij is gereanimeerd door toegesnelde hulpdiensten en naar het ziekenhuis gebracht.

Het slachtoffer maakte deel uit van een formatie van zes parachutisten die uit een vliegtuig sprongen, zei een woordvoerster van de politie.