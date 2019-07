Parachutist omgekomen bij vliegveld Teuge

Een leerling-parachutist is dinsdagmiddag omgekomen door een ongeluk bij het vliegveld Teuge in Gelderland. Dat bevestigde de manager van het Nationaal Paracentrum Teuge. Het ongeluk gebeurde rond 13.00 uur.

De Luchtvaartpolitie en de ongevallencommissie van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart doen onderzoek, meldt de manager van het paracentrum. Tot de uitkomst van dat onderzoek kan volgens hem geen uitspraak worden gedaan over de oorzaak.

Omroep Gelderland meldt dat het mogelijk om een militair gaat. Een woordvoerder van de marechaussee kan nog niets zeggen over het ongeval of over de vraag of de parachutist een militair is.