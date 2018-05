Papierverwerker jaar dicht voor cokehandel

Papierverwerker Van Puijfelik in Oosterhout moet een jaar dicht omdat in januari een container met 40 kilo cocaïne is onderschept die op weg was naar het bedrijf. De burgemeester van Oosterhout heeft dat besloten.

De cocaïne werd destijds aangetroffen in de constructiebalken van een container in de haven van Antwerpen. Nadat de politie het grootste deel van de cocaïne uit de container had gehaald, werd het transport gevolgd naar Oosterhout. De politie viel het bedrijf binnen nadat de container was afgeleverd en arresteerde destijds drie mannen.

Burgemeester Marcel Fränzel noemt het in zijn besluit ernstig dat een grote hoeveelheid drugs op weg was naar het bedrijf.

Van Puijfelik heeft na de inval gezegd niks te weten over het coketransport.