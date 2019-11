Papenheim dacht dat ze Joël S. kon helpen

De vader van de vermoorde Amerikaanse studente Sarah Papenheim kon haar niet ervan overtuigen weg te gaan bij haar ‘roommate’ Joël S. Zij had hem verteld van de problemen van S., maar ze was er zeker van dat ze hem kon helpen. Ze was naar Rotterdam gekomen voor een studie psychologie. Na de zelfmoord van haar broer enkele jaren eerder, wilde ze mensen met mentale stoornissen gaan helpen. Sarah had hem geantwoord dat ze ervan overtuigd was dat hij haar geen kwaad zou doen.

Dat stond in een verklaring die vader Jerry Papenheim woensdag voor de rechtbank in Rotterdam liet voorlezen. Hij kon het niet aan om zelf bij het proces te zijn, omdat hij bang was dat daardoor de psychische schade die hij opliep door het verlies, nog groter zou worden. Hij deelde de liefde voor muziek met haar. Sarah kon goed drummen en trad ook op.

Ook moeder Donee Odegard, van wie Jerry is gescheiden, zei dat haar hart is weggenomen en hoeveel pijn ze daarvan heeft. Odegard was er wel en bezocht ook alle inleidende zittingen. Volgens haar was haar dochter zeer geliefd. „Zij kon met haar stralende lach een hele kamer oplichten.”

Sarah zou tien dagen later naar huis komen. Odegard had al een kerstcadeau gekocht: door Phil Collins gesigneerde drumstokjes.