Papegaaienziekte duikt op in Oost-Nederland

De GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft alle huisartsen in de regio gewaarschuwd om alert te zijn op de papegaaienziekte. In het gebied is de ziekte in de afgelopen week bij zes mensen vastgesteld. De papegaaienziekte ofwel psittacose moet behandeld worden met antibiotica om ernstige gevolgen te voorkomen.

Mensen lopen de ziekte op door het inademen van stofdeeltjes van opgedroogde poep en snot van besmette vogels. Ze krijgen griepachtige klachten met koorts, hoofdpijn en hoesten. Wie zulke klachten heeft en in contact is geweest met vogels moet de huisarts inlichten, aldus de GGD.

In Nederland krijgen veertig tot tachtig mensen per jaar de ziekte. Zes gevallen in één week in één regio is opvallend veel, aldus de GGD. De dienst zoekt nog naar de bron van de besmetting. Dat kan bijvoorbeeld een vogelbeurs of een kinderboerderij zijn.