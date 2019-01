Paniek op Pieter Zandt scholengemeenschap na indrukken noodknop

Op de Pieter Zandt scholengemeenschap in Kampen is maandagmorgen korte tijd onrust geweest omdat iemand een alarmknop had ingedrukt. Het is nog onduidelijk wie de knop heeft ingedrukt, maar dat het een baldadige leerling was is uitgesloten. Dat meldt De Stentor.

De knop is er speciaal voor incidenten als schietpartijen of ander gevaar van buitenaf. Ook werd er automatisch een boodschap omgeroepen via de intercom. Docenten en studenten verschansten zich daarop in hun lokalen.

De politie, die snel ter plaatse was, constateerde dat het om loos alarm ging. De school stelt een onderzoek in hoe dit heeft kunnen gebeuren.