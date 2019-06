Panden verwoest en gewonden door brand Berkel

Het complex in Berkel en Rodenrijs waar maandag een felle brand woedde, is volledig verwoest. "De panden worden als verloren beschouwd", zo meldde een woordvoerder van de brandweer. Door de brand raakten vijf mensen gewond, twee van hen moesten naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd.

Brandweereenheden rukten maandagmiddag massaal uit naar de Veilingweg en Oudelandselaan om het vuur te bestrijden. De verloren gegane panden zijn een meubelfabriek, een kringloopwinkel, een woonhuis en een garage. Met groot materieel kon de brandweer voorkomen dat de brand verder oversloeg naar naastgelegen gebouwen. Tijdens het blussen werden meerdere waarschuwingen afgegeven wegens de flinke rookontwikkeling.

In verband met de brand en de daarmee gepaard gaande rook reden er op last van de brandweer tijdelijk in beide richtingen geen metro’s tussen station Meijersplein in Rotterdam en Pijnacker-Zuid. Later kwam dat verkeer weer op gang.

Halverwege de avond was de rook "drastisch afgenomen", de brand "onder controle" en de brandweer "definitief aan het afblussen", aldus de zegsman.