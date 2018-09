Panden Venlo tijdje ontruimd na gaslek

Bij de Keulse Poort in Venlo, vlakbij het station, zijn dinsdagochtend meerdere panden ruim anderhalf uur lang ontruimd als gevolg van een gaslek. Het gaat om een hotel en twee bankgebouwen. Volgens de brandweer is het lek snel gedicht, maar liep veel gas het riool in.

Het lek ontstond rond 09.00 uur door graafwerkzaamheden bij hotel Americain. Dat werd als eerste ontruimd. De gasten zijn in een ander hotel opgevangen. Vanwege de gaslucht is het personeel van de ABN Amro en ING bank ook naar buiten gelopen. De wegen voor het station werden voor alle verkeer afgezet.

In het riool verdunde het gas snel, aldus een woordvoerster van de brandweer. De brandweer heeft alle panden gecontroleerd of er gas vanuit het riool binnen is gestroomd. Het hotel wordt nog gelucht. Rond 10.30 uur werd het verkeer vrijgegeven en konden de bankmedewerkers terug. De hotelgasten kunnen later dinsdagochtend terug naar hun kamers.