Panden oranje belicht om geweld tegen vrouwen

Op maandag, de Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen, worden over de hele wereld gebouwen en objecten in oranje licht gezet. Zo ook op tientallen locaties in Nederland, waar onder meer een hunebed in Borger-Odoorn, het stadhuis van Assen, en de Sint Bavokerk in Haarlem oranje kleuren.

De meeste lichten blijven branden tot 10 december, want zo lang duurt een wereldwijde campagne om geweld tegen vrouwen tegen te gaan. De actie is een initiatief van onder meer UN Women. Volgens deze organisatie van de Verenigde Naties krijgt 45 procent van de vrouwen en meisjes in Nederland te maken met geweld. Meer dan 65 gemeenten en een groot aantal provincies hebben hun steun toegezegd.

Op sociale media kan iedereen iets posten, zoals foto’s in oranje kleding, met de hashtag #OrangeTheWorldNL. Er zijn veel lezingen en bijeenkomsten. De organisatie wil aandacht van overheden, discussies aanzwengelen en geld inzamelen voor cursussen aan bijvoorbeeld leerlingen of mediamensen in allerlei landen.