Panden en goud in beslag genomen in witwaszaak

Onder meer ruim 5 kilo goud, 38 panden en 82.000 euro in cash zijn in beslag genomen tijdens zes huiszoekingen in het kader van een witwasonderzoek.

De FIOD en de Landelijke Recherche begonnen het onderzoek nadat een 54-jarige man uit Schagen twee jaar geleden een plezierjacht had gekocht met mogelijk zwart geld. De Spaanse justitie hield afgelopen zondag de vijf opvarenden van datzelfde jacht aan, omdat ze daarmee drugs zouden smokkelen. Vier verdachten zijn Nederlanders en één is een Duitser. Mogelijk volgen nog meer aanhoudingen in Nederland.

De huiszoekingen vonden plaats in Heerhugowaard, Nieuwe Niedorp, Schagen en Zaandam.