Een aantal huizen en winkels aan het Bagijnhof in Dordrecht is ontruimd wegens een gaslek. Een deel van het Bagijnhof is afgesloten. Netbeheerder Stedin gaat de gasleiding afsluiten, maar volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio gaat dat werk wel een tijdje duren omdat er gegraven moet worden.

Over de oorzaak van het lek kon de woordvoerder nog niets zeggen.