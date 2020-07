Panden doorzocht om belastingfraude van 2,5 miljoen

Twee woningen in Amsterdam en een bedrijfspand in Zwanenburg zijn woensdag doorzocht vanwege vermoedelijke belastingfraude. Volgens de de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) is nagelaten een bedrag van zo’n 2,5 miljoen euro te betalen door fraude met omzetbelasting en loonheffing.

Bij de doorzoekingen zijn digitale en fysieke administratie en een auto in beslag genomen. Volgens de opsporingsdienst richt het onderzoek zich op twee bedrijven, die personeel uitlenen aan hotels en horeca. Over de omzet van de bv’s en het uitbetaalde loon aan werknemers is vermoedelijk te weinig belasting afgedragen bij de fiscus.