Panden beschadigd door plofkraak Amsterdam

Een geldautomaat aan de Postjesweg in Amsterdam-West is in de nacht van dinsdag op woensdag beschadigd door een plofkraak. De politie meldt dat er geen geld is buitgemaakt. Wel zijn omliggende panden beschadigd geraakt door de enorme knal.

De politie kreeg rond 03.30 uur meerdere meldingen over een harde knal in de omgeving van de Postjesweg. Politiemensen namen poolshoogte en constateerden dat op een van de twee geldautomaten op die plek een plofkraak was gepleegd. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is ingeschakeld om te onderzoeken of er nog explosieven liggen.

Getuigen zagen na de plofkraak een rode scooter zonder kentekenplaten met twee personen wegrijden in de richting van het Columbusplein. Agenten en een politiehelikopter hebben tevergeefs naar deze personen gezocht.