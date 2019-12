Pand voedsel- en kledingbank Scherpenzeel afgebrand

In Scherpenzeel is in de nacht van vrijdag op zaterdag brand uitgebroken in het gebouw van een voedsel- en kledingbank. Het pand van Stichting Burgerinitiatief Woudenberg is door de brand volledig verwoest. Dat meldt RTV Utrecht.

De hele voorraad aan voedsel en hulpgoederen waarover de stichting beschikte, is verloren gegaan. De waarde van het voedsel bedroeg 20.000 euro, schrijft Omroep Gelderland. De totale schade zou zo’n 120.000 euro zijn.

De brandweer was het vuur na een uur blussen meester. Toen stonden slechts de buitenmuren van het pand aan het Holevoetplein nog overeind.

Burgerinitiatief Woudenberg en Omstreken hoopt dat sponsors de stichting te hulp willen schieten, zodat ze haar werk voor minderbedeelden kan voortzetten.