Pand Velsen-Noord verwoest door brand

Een pand in Velsen-Noord is zondagochtend verwoest door een grote brand. Het leegstaande gebouw, De Schouw, aan de Bleyenhoevelaan zou al worden gesloopt. Het pand werd vroeger gebruikt door Hoogovens, het huidige Tata Steel.

Sinds oktober was in het gebouw een bedrijf bezig met het saneren van asbest. Na onderzoek bleek er nog wel asbest in het gebouw te zitten. Maar dit leverde geen gevaar op voor de omgeving.

Er kwam bij de brand veel rook vrij. De brandweer waarschuwde omwonenden ramen en deuren gesloten te houden. Er werden geen huizen ontruimd. Wel had een aantal bewoners van huizen binnen het afgezette gebied zelf hun huis verlaten. Ze werden enige tijd elders opgevangen, maar konden daarna weer naar hun woning terug.

De brandweer had de brand rond half twee onder controle. Alleen de directe omgeving van het pand blijft nog afgezet in verband met sloopwerkzaamheden en nablussen.