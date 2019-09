Voor de derde keer in korte tijd is in Utrecht hetzelfde pand beschoten. Deze keer zitten er kogelgaten in het raam, meldt de politie maandag. Volgens lokale media gaat het om juwelier Nawar. Het pand aan de Amsterdamsestraatweg was volgens die media net weer geopend nadat burgemeester Jan van Zanen na de twee eerdere schietpartijen had bevolen het pand een tijd lang te sluiten.

De schoten vielen rond 01.40 uur. Niemand raakte gewond.