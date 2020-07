Pand in Amsterdamse Spuistraat meerdere keren beschoten

Een pand in de Spuistraat in Amsterdam is in de nacht van dinsdag op woensdag tussen 3.00 en 03.30 uur meerdere keren beschoten. Er zijn geen gewonden, zegt de politie.

Volgens AT5 gaat het om hotel W en zitten er minstens tien kogelgaten in de voordeur. Ook andere deuren in het gebouw zouden zijn geraakt.

Het is nog niet duidelijk wie geschoten heeft. De politie vraagt getuigen zich te melden en wil graag in contact komen met de bestuurder van een taxi die rond het tijdstip van de beschieting langsreed.