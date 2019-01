In een pand van de Rijksuniversiteit Groningen aan de Oude Boteringestraat is een verdacht pakketje gevonden. Het voorwerp ligt in het Groningen Confucius Institute, dat op de begane grond is.

Uit voorzorg is het pand ontruimd en een explosievenverkenner van de politie doet onderzoek, aldus een politiewoordvoerder.